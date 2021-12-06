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Коронавирус в Крыму

В Севастополе растет число случаев внебольничной пневмонии

19:41 понедельник, 6 декабря 2021
Севастополь

В Севастополе за последнюю неделю количество выявленных внебольничных пневмоний увеличилось на 18%.

Об этом сообщает правительство города.

При этом госпитализация больных COVID-19 уменьшилась на 7%, суточный темп прироста заболеваемости COVID-19 уменьшился на 12%, средненедельный – на 27%. В гороле свободно 26% коек. На амбулаторном лечении сейчас находятся 1 668 человек, 563 человека – на стационарном лечении.

Также власти отметили, что темпы заболеваемости COVID-19 в Севастополе продолжают снижаться – за неделю выявлено 1 404 случая, что на 25% меньше, чем неделей ранее.

По состоянию на 6 декабря в Севастополе зарегистрированы 195 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 8 человек в возрасте от 57 до 90 лет.

В Крыму за последние сутки уменьшилось число новых случаев COVID-19 в сравнении с показателями на утро 5 декабря.

Накануне в Крыму выявили 391 новый случай COVID-19, умерло 23 пациента.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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