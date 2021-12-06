Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Школьники в Севастополе ушли на «удаленку»: карантин объявлен в 21 классе ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● COVID в Севастополе: сводка за сутки ● Коронавирус в Крыму: оперативные данные за сутки ● Коронавирусные ограничения в Крыму могут смягчить после 15 декабря
В Севастополе растет число случаев внебольничной пневмонии
В Севастополе за последнюю неделю количество выявленных внебольничных пневмоний увеличилось на 18%.
Об этом сообщает правительство города.
При этом госпитализация больных COVID-19 уменьшилась на 7%, суточный темп прироста заболеваемости COVID-19 уменьшился на 12%, средненедельный – на 27%. В гороле свободно 26% коек. На амбулаторном лечении сейчас находятся 1 668 человек, 563 человека – на стационарном лечении.
Также власти отметили, что темпы заболеваемости COVID-19 в Севастополе продолжают снижаться – за неделю выявлено 1 404 случая, что на 25% меньше, чем неделей ранее.
По состоянию на 6 декабря в Севастополе зарегистрированы 195 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 8 человек в возрасте от 57 до 90 лет.
В Крыму за последние сутки уменьшилось число новых случаев COVID-19 в сравнении с показателями на утро 5 декабря.
Накануне в Крыму выявили 391 новый случай COVID-19, умерло 23 пациента.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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