В Севастополе представили «Атлас культуры Крыма» в трех томах

В Севастопольском городском национально-культурном центре представили третий том «Исторического атласа культуры Крыма».

Презентацию совместили с открытым уроком живописи по мотивам керамики тавров.

Урок провели члены Фонда возрождения крымскотатарской культуры имени профессора Изидинова. Организаторы рассказали об особенностях общественной организации, уровня развития тавров и теориях происхождения древнего народа. По словам представителя Фонда Венеры Курмаевой, вопреки распространенному мнению общество тавров было хорошо организовано и имело высокий уровень культуры. Роспись керамики тавров отличалась более темными тонами в отличие от греков.

Крымский краевед, автор третьего тома «Исторического атласа культуры Крыма» Андрей Панов рассказал о поселениях тавров в Крыму и окрестностях Севастополя. По мнению Панова, в Севастополе в районе взорванных во время Второй мировой войны Инкерманских штолен находилось основное укрепленное поселение тавров. Народ имел керамопроизводственные комплексы и самое крупное в Северном Причерноморье железоделательное производство. Возле сел Байдарской долины найдено много типичных захоронений в «каменных ящиках».

В третьем томе «Исторического атласа культуры» Крыма опубликовали каталог объектов таврской культуры в Крыму, расширенную популярную информацию о таврской керамике.

Участникам открытого урока предложили нарисовать кувшины с росписью по историческим орнаментам тавров.

На время урока активисты устроили выставку литературы о крымскотатарской вышивке, разложили образцы ткацких работ с национальными орнаментами.

Севастопольский городской национально-культурный центр был создан в 1997 году. Центр является базой для: ассоциации национально-культурных обществ Севастополя, объединяющей 33 общественные организации, и других общественных организаций Севастопольского региона, которые занимаются вопросами сохранения национальных культур; занятий национальных воскресных школ; методической, исследовательской и культурно-просветительской работы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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