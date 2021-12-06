Власть
В Севастополе обещают, что на новогодние праздники через бухту будут курсировать два парома
На севастопольской переправе во время новогодних праздников и выходных дней будут курсировать два парома.
Об этом заявил представитель администрации Севастополя, директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Павел Иено.
« на Новый год выйти двумя паромами. После Нового года тот паром, который сейчас работает на линии, мы его поставим в ремонт. И курортный сезон встретим двумя паромами, чтобы не было сбоев», – заявил Иено.
Сейчас на линии работает паром «Адмирал Лазарев».
1 декабря из-за сложных погодных условий на севастопольской переправе остановили движение катеров, а также парома «Адмирал Лазарев».
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