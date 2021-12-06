Происшествия
В Сакском районе задержали двоих похитителей электроинструмента
В отдел полиции поступило сообщение о краже электроинструментов и кабеля из подвала одного из частных отелей в приморском поселке Сакского района.
По горячим следам правоохранители задержали троих мужчин, которые сознались в содеянном, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Двое ранее судимых местных жителей и их приятель из соседнего района под тяжестью собранных улик признали свою вину в краже. Мужчины сообщили, что похищенное сдали в ломбард, а деньги потратили на свои нужды», — рассказали в пресс-службе.
Теперь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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