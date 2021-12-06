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Бизнес

В росте цен на продукты в Крыму теперь обвиняют Китай

13:41 понедельник, 6 декабря 2021
В росте цен на продукты в Крыму теперь обвиняют Китай

фото © Крым.реалии

Причиной роста цен на мировом рынке является стремительный рывок экономики Китая.

Об этом рассказал директор Института экономики и управления КФУ им. Вернадского Виктор Реутов.

- В Китае эпидемию локализовали за короткий срок, - отметил эксперт. - Они пошли наращивать объемы производства. Мощностей не хватает, сырья не хватает, и весь мир сейчас, по сути, работает на растущую экономику Китая. Те же самые контейнерные перевозки, стройматериалы, руда — все работает на Китай. И общемировые цены растут. И мы за ними следуем.

Российская экономика не может отключаться от общемировых процессов, зависит от них и следует им. Из-за пандемии коронавируса во многих странах останавливали производство, и вернуться к прежним показателям не легко. Поэтому Китай стремиться воспользоваться ситуацией и занять экономические ниши на мировом рынке других государств, где восстановление экономик идет медленнее.

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