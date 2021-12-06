Происшествия
В полноводный Северо-Крымский канал рухнули «Жигули»
В Джанкое неопытный водитель стал жертвой мокрого асфальта.
Автомобиль «Жигули» очутился в русле Северо-Крымского канала, фото опубликовали очевидцы в соцсетях.
Как сообщают очевидцы, за рулем был 16-летний парень, который, судя по всему, только-только получил водительские права. Если вообще получил.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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