Власть
В Крыму заявили о провале вакцинации от гриппа
фото © Новый день
Замглавы минздрава РК Антон Лясковский заявил о провале кампании по вакцинации от гриппа в Крыму.
Заявление об этом прозвучало в эфире телеканала «Крым 24».
«Мы всегда хорошо вакцинировали от гриппа. В этом году – провал. Мы даже не вышли на половину тех цифр, которые были в прошлом году», – сказал чиновник.
При этом он отметил, что родители отказываются давать разрешение на вакцинацию детей от гриппа, что «абсолютно неправильно».
Замминистра призвал крымчан активнее вакцинироваться от гриппа.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
COVID в Севастополе: сводка за сутки. За сутки в Севастополе зарегистрировано еще 198 новых случаев заболевания COVID-19.
Коронавирус в Крыму: оперативные данные за сутки. На территории Республики Крым зарегистрировано 23 летальных исхода от осложнений новой коронавирусной инфекции, что на два случая меньше максимума в регионе.
Коронавирусные ограничения в Крыму могут смягчить после 15 декабря. С 15 декабря в Крыму возможно снятие некоторых ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Сводка о новых заражениях в Крыму. Количество новых случаев на полуострове немножко уменьшилось.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 372 случая коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Назарбаев заявил, что не признал Крым «российским» из-за Косово
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, комментируя свою позицию по Крыму, заявил, что Казахстан не поддержал ни сторону России, ни сторону Украины.
Российская военная техника в Крыму двинулась к границе Украины
Большие колонны были замечены очевидцами на трассе Севастополь – Джанкой.
19 часов назад
Какой сегодня праздник 6 декабря фото
Сегодня, 6 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.