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Власть

В Крыму заявили о провале вакцинации от гриппа

06:39 понедельник, 6 декабря 2021
В Крыму заявили о провале вакцинации от гриппа

фото © Новый день

Замглавы минздрава РК Антон Лясковский заявил о провале кампании по вакцинации от гриппа в Крыму.

Заявление об этом прозвучало в эфире телеканала «Крым 24».

«Мы всегда хорошо вакцинировали от гриппа. В этом году – провал. Мы даже не вышли на половину тех цифр, которые были в прошлом году», – сказал чиновник.

При этом он отметил, что родители отказываются давать разрешение на вакцинацию детей от гриппа, что «абсолютно неправильно».

Замминистра призвал крымчан активнее вакцинироваться от гриппа.

В тексте использованы материалы: Новый день

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