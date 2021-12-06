В Крыму заявили, что запасы водохранилищ выросли почти в три раза

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Запасы воды в водохранилищах естественного стока в Крыму к 1 декабря составили почти 106 млн кубометров.

При этом их запасы постепенно снижаются, сказано на сайте Крымского гидрометцентра.

«Продолжается сработка запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу зимы составил 105,99 млн кубических метров, что на 6,09 млн кубических метров меньше, чем месяц назад», – говорится в сообщении.

За ноябрь, по характеристике метеорологов, в горах Крыма выпало «существенное количество осадков»: на Ай-Петри 77% от нормы, на Ангарском перевале – 64%. «В верховье рек Кача, Бельбек, Биюк-Карасу, Малый Салгир выпало 29,4-56 мм осадков, что составило норму. В бассейне реки Черная у cела Родниковское наблюдалось наименьшее количество осадков – 8 мм или 11% нормы, а в бассейнах остальных рек северного предгорья и ЮБК выпало 23-35 мм осадков, что было в пределах 46-76% нормы», – пояснили в гидрометцентре.

Приток воды в водохранилища составил: в Белогорское – 725 тысяч кубометров, Симферопольское – 777 тысяч, Чернореченское – 932 тысячи, Партизанское – 463 тысячи.

Из данных гидрометцентра следует, что за год запас воды в водохранилищах естественного стока вырос почти в три раза: к декабрю 2020 года в водоемах находилось только 36,6 млн куб. метров воды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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