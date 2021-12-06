Происшествия
В Крыму ураганным ветром снесло «Искусственную Луну»
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Искусственная Луна, располагавшаяся на одной из вершин Карадагского заповедника Балалы-Кая, полностью прекратила свое существования из-за недавнего ураганного ветра, который обрушился на полуостров.
Об этом сообщила главный специалист отдела экологического просвещения и научной информации КНС – ПЗ РАН – филиала ФИЦ ИнБЮМ Лариса Знаменская.
Остатки лунной станции — часть подъемного механизма калибровочного диска радиотелескопа, после закрытия проекта долгие годы оставалась загадкой для туристов и стала местной достопримечательностью.
«Когда-то на ней располагались две мачты, установленные в 1964 году. Они были частью подъемного механизма калибровочного диска радиотелескопа проекта «Искусственная Луна». Цель научных работ заключалась в определении, какова же поверхность Луны — твердая или состоящая из космической пыли. На ряду со всеми другими исследованиями, достоверная информация, полученная на Карадагской лунной станции, приблизила отправку первого лунохода, а потом и человека на Луну», — пишет Знаменская.
Также специалист добавила, что длительное время «Искусственная Луна» была невостребованным объектом и ее не щадили ни время, ни атмосферные явления. А в последние дни осени 2021 года остатки научного сооружения не выдержали ураганного ветра и на одну достопримечательность на Карадаге стало меньше.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Крыму ураганным ветром снесло «Искусственную Луну» видео
Искусственная Луна, располагавшаяся на одной из вершин Карадагского заповедника Балалы-Кая, полностью прекратила свое существования из-за недавнего ураганного ветра, который обрушился на полуостров.
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