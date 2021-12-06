В Крыму продлили мораторий на проверку малого и среднего бизнеса

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Мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса продлили на следующий год.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила российский омбудсмен по правам предпринимателей в Крыму Светлана Лужецкая.

«Правительство России приняло решение о продлении моратория на проведение проверок субъектов малого и среднего предпринимательства на 2022 год», – заявила она.

Омбудсман уточнила, что ограничения на проверки не касаются предприятий, деятельность которых сопряжена с рисками для здоровья людей и окружающей среды.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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