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Власть

В Крыму обещают когда-нибудь построить вертолетные площадки для санавиации

14:10 понедельник, 6 декабря 2021

В 2022 году В Крыму будет построена вертолетная площадка для санавиации.

По словам директора Крымского «Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергея Олефиренко, в этом году уже заканчивается бумажный этап проекта, пишет kp.ru.

- В этом году у нас было порядка 26 вылетов только бортами МЧС. Это очень много. Если раньше полет в Москву бортом был событием годового масштаба. Сейчас мы можем совершать более двух десятков вылетов в год. Наши вертолеты должны садиться в любой больнице Крыма. Мы не успели в этом году начать строительство, хотя оно у нас и не было запланировано, только проектирование. Поменялся целый ряд нормативных документов, необходимо согласование с Росавиацией. В этом году мы заканчиваем этап бумажный этап, — сказал он.

Тэги: обещания

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