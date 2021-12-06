Жилплощадь
В Крыму из аварийного жилья обещают расселить более двух тысяч человек
Более двух тысяч крымчан планируют расселить из аварийного жилья до конца 2025 года.
Об этом сообщили в Центре управления регионом Республики Крым, ссылаясь на данные Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК.
Для расселения из аварийного жилищного фонда в Крыму реализуются две региональные адресные программы. По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018-2024 годах» предусмотрено переселение 942 человек из 351 жилого помещения, находящихся в 38 аварийных многоквартирных домах.
Программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» предусмотрено переселение 1 446 человек из 576 жилых помещений в 53 аварийных домах.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» до конца текущего года в регионе планируют ввести в эксплуатацию 741 тыс.кв.м. жилья. «На сегодня этот показатель выполнен на 76%. В прошлом году план по вводу жилья Крым перевыполнил на 111%, всего ввели 809 тысяч кв.м.», - рассказала руководитель регионального офиса Главного управления по реализации национальных проектов Наталья Писарева.
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