Происшествия
Участники ДТП устроили массовую драку под Симферополем
В селе Заречное Симферопольского района произошла массовая драка между участниками ДТП, сообщает управление МВД в Крыму.
По данным полиции, инцидент произошел 4 декабря, столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Skoda».
Сообщается, что в ДТП никто не пострадал, однако между водителями и пассажирами автомобилей произошел конфликт, в результате которого участники «нанесли друг другу телесные повреждения». Позже они обратились в полицию.
В полиции уточнили, что в настоящее время «разбираются в обстоятельствах произошедшего».
Крымские СМИ опубликовали в Telegram видео, на котором видно как дерутся участники происшествия. Их комментариев по поводу инцидента нет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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