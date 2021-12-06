Участники ДТП устроили массовую драку под Симферополем

В селе Заречное Симферопольского района произошла массовая драка между участниками ДТП, сообщает управление МВД в Крыму.

По данным полиции, инцидент произошел 4 декабря, столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Skoda».

Сообщается, что в ДТП никто не пострадал, однако между водителями и пассажирами автомобилей произошел конфликт, в результате которого участники «нанесли друг другу телесные повреждения». Позже они обратились в полицию.

В полиции уточнили, что в настоящее время «разбираются в обстоятельствах произошедшего».

Крымские СМИ опубликовали в Telegram видео, на котором видно как дерутся участники происшествия. Их комментариев по поводу инцидента нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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