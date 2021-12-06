У крымчан растет спрос на услуги гадалок

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В тарологах и астрологах люди пытаются найти для себя новые авторитеты.

Сомнения, тяжелые и тревожные мысли вынуждают крымчан все чаще обращаться к гадалкам, экстрасенсам, предсказателям, тарологам, нумерологам и прочим «вестникам судьбы». Таким образом люди пытаются заглушить свой страх перед неопределенностью, узнать, к чему приведут запланированные решения. Об этом рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии КФУ имени В.И. Вернадского Юлия Евдокимова.

Мы устроены иррационально. Если теряем точку опоры и возможность планировать свою жизнь, то начинаем лихорадочно искать причинно-следственные связи происходящих событий. Но вместо того, чтобы признать свою ответственность и разобраться в действиях, многие выбирают погружение в иллюзии.

«Сейчас люди сталкиваются со многими негативными обстоятельствами, способными выбить из колеи. Возникает необходимость в авторитете, в том, кто направит, подскажет. И вот здесь как раз возникает проблема — авторитетов-то и не осталось», — рассказала наша собеседница.

В такие моменты люди, желающие переложить ответственность за свою жизнь и вместе с тем обрести хоть малейшую надежду, часто обращаются к религии. Особенно это характерно для мест лишения свободы.

К счастью, фатальных событий в нашей жизни не так много. И почти всегда можно найти возможность избежать их или подготовиться к тому, что будет. А если не справляешься сам, лучше обратиться к специалисту. Психолог для того и нужен, чтобы с его помощью разобраться в себе, разложить все по полочкам, обрести уверенность и взять, наконец, ответственность за происходящее в свои руки.

Аналитики службы HeadHunter подсчитали: с начала 2021 года в России было открыто 24 вакансии для астрологов и менеджеров по продажам соответствующих услуг, пять вакансий для эзотериков и три вакансии для тарологов. За год до этого в стране было открыто всего три вакансии астролога. То есть, спрос на этих специалистов за год вырос в восемь раз.

В HR-исследовании отмечается, что большая часть вакансий приходится на крупные города. Так, сейчас в Москве открыта вакансия астролога для онлайн-консультаций с зарплатой от 100 тысяч рублей. А эзотерик-таролог в столице может заработать от 60 до 80 тысяч рублей в месяц. Правда, от претендента требуют стаж работы по профилю и «умение работать с разными колодами».

В тексте использованы материалы: Форпост

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