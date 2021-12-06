«Трасса «Таврида» просела»: что происходит с дорогами в Крыму

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Около 82 миллионов долларов «закопали» в Крыму. Столько власти полуострова потратили на строительство объездной трассы Симферополя «Дубки – Левадки».

Новый путепровод открыли в 2019-м с гарантией на 8 лет, но менее чем через два года асфальт и грунт под дорожным покрытием начали обваливаться. Почему так произошло, кто в этом виноват? Где на полуострове есть еще проблемные дороги?

Год назад объездная дорога, которую жители Симферополя ждали годами, начала разрушаться. Первый большой обвал показало российское телевидение. Тогда же эти и другие разрушения зафиксировал крымский блогер Заир Баккал. Со склонов по обе стороны трассы сполз грунт. Пешеходная лестница рядом с дорогой стала аварийной. По словам блогера, деформировалось и дорожное полотно.

Журналисты проверили, какой вид объездная дорога имеет теперь. Наибольшие обвалы ремонтники починили, но на обочине асфальт продолжает сползать вместе с грунтом. Вдоль трассы образуются либо ямы, либо провалы, сквозь которые проступают емкости для водозабора.

Все эти недостатки – грубые технологические нарушения, предполагает российский эксперт по безопасности дорог Константин Крохмаль. Он считает, что объездную дорогу Симферополя строили в спешке.

«Почему-то в России принято гнать – в ущерб качеству – и строить дороги. Я считаю, что это абсолютно недопустимо. Любое изменение конструктивных особенностей, заложенных в проекте, любое изменение – это нарушение технологического процесса. Все! Это значит, что-то не так сделали», – говорит руководитель российской общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

При строительстве объездной дороги, вероятно, экономили на материалах. Этим эксперт объясняет волны на трассе, которые заметил крымский блогер Заир Баккал.

«Если колея, то экономили на асфальте. Экономят на асфальте, следовательно, разбавляют песком. Суммы экономии колоссальны. Вот представьте эти невероятные суммы! Это просто половину стоимости асфальта просто кладешь в карман и все на бумагах нормально», – говорит Константин Крохмаль.

Грунт, а вместе с ней и асфальт, сползает под тяжестью машин, потому что, очевидно, не был надлежаще уплотнен во время строительства.

«Технология нарушена полностью, к сожалению. Уплотнение насыпных грунтов не сделано в полном объеме, как должно быть. Если нужно катком пройтись по асфальту или уплотнить грунт, пройти нужно 50 раз катками по 10-15 тонн, мощными катками с вибраторами. Этого не делали, скорее всего», – объясняет экс-министр ЖКХ Крыма в 2010-2011 годах Николай Порицкий.

Трубы, торчащие на обочине на месте оползней, – это водозаборы, говорят специалисты. И их почему-то не забетонировали так, как следует.

В отношении директора компании-подрядчика «Сибавтобан», строившей трассу, Андрея Мороцкого возбудили уголовное дело. Причина – невыплата зарплаты работникам. Компания «Сибавтобан» обанкротилась. Заказчику объездной, руководителю «Службы автодорог Крыма» Алексею Сафронову дали три года колонии за злоупотребление полномочиями.

Объездная Симферополя – не единственная проблемная дорога Крыма. Трасса «Таврида» начала проседать.

«Проседание на трассе. Ширина проседания 3 метра и длина 5 метров. Автомобили на этом провале прыгают на скорости 90 километров в час. Вы попадаете в эту «волну», выходит подобно трамплину, и можно очень легко потерять управление», – заметил крымский блогер Евгений Щепинский.

Последствия такого проседания – разрушенный тротуар рядом с трассой и щели в заборных ограждениях крымчан.

На плохие дороги жалуются в Керчи и окрестностях. Уже были случаи, когда горожане заделывали дороги самостоятельно. Одну из улиц, например, засыпали ракушками рапанов, ямы на других покрывали картоном, заливали бетоном, заставляли покрышками и застилали полотенцами. Даже делали селфи, лежа в ямах, чтобы привлечь внимание власти к проблеме. На одной из улиц Севастополя в яму закатали обычный ковер.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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