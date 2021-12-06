Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © iz.ru

За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 372 случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 337 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 404 человека, выздоровевших за весь период – 111 421.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сенатор Цеков уверен, что крымчане не будут прививаться «пфайзером». То, что украинцы стали предлагать крымчанам прививаться западными вакцинами на границе, «является пиар-ходом».

COVID в Севастополе: сводка за сутки. За сутки в Севастополе зарегистрировано еще 198 новых случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус в Крыму: оперативные данные за сутки. На территории Республики Крым зарегистрировано 23 летальных исхода от осложнений новой коронавирусной инфекции, что на два случая меньше максимума в регионе.

Коронавирусные ограничения в Крыму могут смягчить после 15 декабря. С 15 декабря в Крыму возможно снятие некоторых ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.