Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: COVID в Севастополе: сводка за сутки ● Коронавирус в Крыму: оперативные данные за сутки ● Коронавирусные ограничения в Крыму могут смягчить после 15 декабря ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Севастополе решили, что город обрел коллективный иммунитет от ковида
Сводка о новых заражениях в Крыму
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За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 372 случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 337 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 404 человека, выздоровевших за весь период – 111 421.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сенатор Цеков уверен, что крымчане не будут прививаться «пфайзером». То, что украинцы стали предлагать крымчанам прививаться западными вакцинами на границе, «является пиар-ходом».
COVID в Севастополе: сводка за сутки. За сутки в Севастополе зарегистрировано еще 198 новых случаев заболевания COVID-19.
Коронавирус в Крыму: оперативные данные за сутки. На территории Республики Крым зарегистрировано 23 летальных исхода от осложнений новой коронавирусной инфекции, что на два случая меньше максимума в регионе.
Коронавирусные ограничения в Крыму могут смягчить после 15 декабря. С 15 декабря в Крыму возможно снятие некоторых ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 372 случая коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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