Суд в Крыму приговорил россиянина к условному сроку за экстремизм

Ялтинский городской суд признал жителя Перми виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Установлено, что 34-летний житель Перми, находясь на территории Большой Ялты в поселке Гурзуф, разместил в социальной сети «ВКонтакте» комментарий экстремистского содержания, основанный на неприязненных отношениях к группе лиц по национальному признаку. Противоправная деятельность пермяка была пресечена управлением ФСБ по Пермскому краю», – говорится в сообщении.

Суд квалифицировал деяние подсудимого по части 2 статьи 280 УК РФ – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети интернет.

«Согласно заключению эксперта в комментарии, который доступен неограниченному количеству пользователей сети интернет, были выявлены признаки, побуждающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку. Мужчина в содеянном раскаялся, подтвердил достоверность установленных досудебным следствием обстоятельств совершения им преступления», – уточнили в пресс-службе.

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что подсудимому может быть назначено наказание в виде одного года условно с испытательным сроком на тот же период. Также он обязан не менять место жительства и работы без уведомления государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными условного наказания. Приговор вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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