Школьники в Севастополе ушли на «удаленку»: карантин объявлен в 21 классе

На дистанционный режим обучения в Севастополе переведен 21 класс, соответствующее решение принято из-за выявления очагов коронавируса в образовательных учреждениях.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города со ссылкой на представителя Роспотребнадзора.

«Начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Севастополе Анна Мелюх в ходе аппаратного совещания отметила, что при выявлении очага в школе класс переводится на дистанционное обучение. Сейчас дистанционно учится 21 класс», - проинформировали в правительстве.

В целом власти города отмечают снижение темпов заболеваемости - за неделю выявлено 1 404 случая, что на четверть меньше, чем неделей ранее.

«Свободный коечный фонд составляет 26%. На амбулаторном лечении сейчас находятся 1 668 человек, 563 человека – на стационарном лечении», - цитирует пресс-служба правительства заместителя губернатора Александра Кулагина.

На базе девятой городской больницы подготовлено отделение для приема пациентов на реабилитацию после перенесенного коронавируса. Для этих целей предусмотрено 60 коек. На реабилитацию будут направлять лечащие врачи при условии стабильного клинического состояния и отсутствия противопоказаний к применяемым методам лечения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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