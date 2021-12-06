Пьяный симферополец влетел в опору ЛЭП: погибла 22-летняя пассажирка

Республиканская прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по факту ДТП, в котором погибла 22-летняя жительница Тульской области.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Авария произошла накануне на улице Киевской в Симферополе.

По версии следствия, 26-летний водитель автомобиля Honda CR-V, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался в направлении восточного обхода города и не справился с управлением.

«Водитель выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с опорой линий электропередачи. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля, 22-летняя уроженка Тульской области, скончалась. Кроме того, в момент аварии в салоне находилась 17-летняя девушка, которая не пострадала», - рассказали в прокуратуре.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по п.«а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, ход и результаты проверки взяты на контроль руководством региональной прокуратуры. Как ранее сообщалось, республиканская прокуратура поставила на контроль еще одно произошедшее накануне ДТП, в котором пострадали десять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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