Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +15
море +13

Происшествия

Пьяный симферополец влетел в опору ЛЭП: погибла 22-летняя пассажирка

13:20 понедельник, 6 декабря 2021
Симферополь

Республиканская прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по факту ДТП, в котором погибла 22-летняя жительница Тульской области.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Авария произошла накануне на улице Киевской в Симферополе.

По версии следствия, 26-летний водитель автомобиля Honda CR-V, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался в направлении восточного обхода города и не справился с управлением.

«Водитель выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с опорой линий электропередачи. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля, 22-летняя уроженка Тульской области, скончалась. Кроме того, в момент аварии в салоне находилась 17-летняя девушка, которая не пострадала», - рассказали в прокуратуре.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по п.«а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, ход и результаты проверки взяты на контроль руководством региональной прокуратуры. Как ранее сообщалось, республиканская прокуратура поставила на контроль еще одно произошедшее накануне ДТП, в котором пострадали десять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В полноводный Северо-Крымский канал рухнули «Жигули». В Джанкое неопытный водитель стал жертвой мокрого асфальта.

В Симферополе столкнулись Nissan и маршрутка. На улице Севастопольской в Симферополе водитель легкового авто Nissan столкнулся с автобусом «ПАЗ», который двигался по маршруту № 89 из совхоза имени Дзержинского в направлении автостанции «Западная».

В Севастополе пьяные автогонщики угрожали оружием и попали в ДТП. В Севастополе полицейские устроили погоню за двумя вооруженными пьяными приятелями, которые угрожали убийством случайной прохожей.

В Симферополе столкнулись пассажирский автобус и легковушка. В Симферополе пассажирский автобус и легковушка не поделили полосу, об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 372 случая коронавирусной инфекции.

Общество
В Крым идет внеочередная весна: прогнозируют резкое потепление

В Крым идет внеочередная весна: прогнозируют резкое потепление

На следующей неделе в Крыму потеплеет до +19 градусов, на смену холодному фронту придет антициклон с солнечной и по-настоящему весенней погодой.

Власть
Сенатор Цеков уверен, что крымчане не будут прививаться «пфайзером»

Сенатор Цеков уверен, что крымчане не будут прививаться «пфайзером»

То, что украинцы стали предлагать крымчанам прививаться западными вакцинами на границе, «является пиар-ходом».

Общество
Какой сегодня праздник 6 декабря

Какой сегодня праздник 6 декабря фото

Сегодня, 6 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации