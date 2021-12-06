Прокуратура потребовала обезопасить детскую площадку в Симферополе

Прокуратура потребовала у властей Симферополя привести в соответствие требованиям безопасности детскую площадку.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

«В районе многоквартирного дома по улице Суходольной расположена детская игровая площадка, при этом земельный участок, на котором она расположена, находится в муниципальной собственности. Наряду с этим, обустройство площадки и размещенное на ней игровое оборудование не соответствуют требованиям безопасности, что не исключает риск травмирования детей», – говорится в сообщении.

В адрес главы администрации Симферополя внесено представление, оно находится на рассмотрении.

Ранее в суд передали дело отвечавшего за технадзор должностного лица муниципального предприятия в Джанкое. Мужчину обвиняют в том, что он принял в эксплуатацию спортивную площадку, не убедившись в ее соответствии безопасности. В результате этого футбольные ворота упали на 11-летнего ребенка, он погиб.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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