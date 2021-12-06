Прогноз погоды в Крыму на понедельник 6 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 6 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-восточный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-восточный 15-20 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-восточный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 15, ночью от 5 до 11 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 98 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 9 до 12 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 95 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 9 до 13 градусов. Ветер юго-восточный 19 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 90 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 7 до 10 градусов. Ветер южный 14 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 96 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 6 до 10 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 97 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью от 6 до 12 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 97 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью от 4 до 9 градусов. Ветер юго-восточный 10 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 96 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 3 до 9 градусов. Ветер юго-восточный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 99 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 5 до 8 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 90 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 90 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 13 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 10, в Николаевке - 13, в Севастополе - 13, в Судаке - 13, на Тарханкуте - 12, в Феодосии - 11, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 24, на Кипре - 21, в Одессе - 10, в Сочи - 15, в Турции - 21, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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