«Позорище»: мэр Симферополя отчитал коммунальщика

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов в рамках рабочего выезда встретился с жителями улиц Киевская и Никанорова.

На место были приглашены представители МУП «Киевский Жилсервис», который обслуживает дома на данных улицах, в том числе директор предприятия Михаил Розум.

Как сообщили в администрации крымской столицы, местных жителей волнуют вопросы уборки дворов и комплексного благоустройства: ремонт кровель, оборудование парковочных мест, восстановление дорожного покрытия межквартальных проездов и пешеходных дорожек, устройство освещения.

Глава администрации подчеркнул, все поступившие обращения зафиксированы и будут направлены руководителям профильных структурных подразделений. «Исполнение поручений и качество проведения работ беру на личный контроль», - пообещал он.

Также Демидов сообщил, ряд дворов по улицам Киевская и Никанорова вошли в программу «100 дворов», в 2022-2023 годах планируется их благоустройство.

В ходе выезда глава администрации остался недоволен работой управляющей компании и отчитал директора «Киевского Жилсервиса». «Михаил Михайлович, почаще вам нужно приезжать, с людьми общаться. Честно. Владения периодически объезжайте. Посмотрите, что это. Позорище, - цитирует Демидова Крым 24. - Стыдно, товарищи. Я понимаю, что стихия стихией, но уже сколько дней прошло».

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе рухнувшую два года назад парковку у жилого дома еще не восстановили. Ураганный ветер, бушевавший в Севастополе в начале недели, вскрыл не только текущие, но и застарелую проблему города, о которой многие уже успели позабыть.

Крымчане задолжали почти полмиллиарда рублей за вывоз мусора. Мусорный оператор намерен подать в суды 150 тысяч исков на неплательщиков.

Власти Симферополя не имеют понятия где будут ставить новогоднюю елку. В Симферополе власти рассматривают три варианта, где именно установить главную елку города.

Ураган нанес серьезный урон Никитскому ботаническому саду. Уникальные деревья Никитского Ботанического сада возрастом от 200 до 500 лет уничтожены или пострадали в результате очень сильного ветра в районе Ялты в конце ноября.