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Власть

«Позорище»: мэр Симферополя отчитал коммунальщика

07:17 понедельник, 6 декабря 2021
Симферополь

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов в рамках рабочего выезда встретился с жителями улиц Киевская и Никанорова.

На место были приглашены представители МУП «Киевский Жилсервис», который обслуживает дома на данных улицах, в том числе директор предприятия Михаил Розум.

Как сообщили в администрации крымской столицы, местных жителей волнуют вопросы уборки дворов и комплексного благоустройства: ремонт кровель, оборудование парковочных мест, восстановление дорожного покрытия межквартальных проездов и пешеходных дорожек, устройство освещения.

Глава администрации подчеркнул, все поступившие обращения зафиксированы и будут направлены руководителям профильных структурных подразделений. «Исполнение поручений и качество проведения работ беру на личный контроль», - пообещал он.

Также Демидов сообщил, ряд дворов по улицам Киевская и Никанорова вошли в программу «100 дворов», в 2022-2023 годах планируется их благоустройство.

В ходе выезда глава администрации остался недоволен работой управляющей компании и отчитал директора «Киевского Жилсервиса». «Михаил Михайлович, почаще вам нужно приезжать, с людьми общаться. Честно. Владения периодически объезжайте. Посмотрите, что это. Позорище, - цитирует Демидова Крым 24. - Стыдно, товарищи. Я понимаю, что стихия стихией, но уже сколько дней прошло».

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