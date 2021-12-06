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Водный кризис

Половина питьевой воды в Крыму утекает в землю из-за дырявых труб

12:29 понедельник, 6 декабря 2021
Половина питьевой воды в Крыму утекает в землю из-за дырявых труб

фото © Новости Крыма

В настоящее время в целом по Крыму процент потери воды в сетях превышает 50%.

Об этом заявил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.

«Есть регионы с более низкими потерями, например, в Феодосии – порядка 30%, но есть, например, Ленинский район, где потери – свыше 70%. Сети в ужасном состоянии», — констатировал он.

Проблема решается ремонтом и заменой сетей водоснабжения.

«В Симферополе переложили порядка 30 км сетей, что позволит нам минимум на 10 тысяч кубометров в сутки сэкономить потери воды. Наша самая главная задача – в течение трех лет снизить процент потерь воды с 50% хотя бы до 20%», — подчеркнул Максим Новик.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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