Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму заявили, что запасы водохранилищ выросли почти в три раза ● Гендиректор «Воды Крыма»: проблема с водой в Крыму не решена ● Вода, добытая из-под Азовского моря, не является питьевой ● В Крыму пересыхают родники ● В Северо-Крымском канале неожиданно появилась вода
Половина питьевой воды в Крыму утекает в землю из-за дырявых труб
фото © Новости Крыма
В настоящее время в целом по Крыму процент потери воды в сетях превышает 50%.
Об этом заявил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.
«Есть регионы с более низкими потерями, например, в Феодосии – порядка 30%, но есть, например, Ленинский район, где потери – свыше 70%. Сети в ужасном состоянии», — констатировал он.
Проблема решается ремонтом и заменой сетей водоснабжения.
«В Симферополе переложили порядка 30 км сетей, что позволит нам минимум на 10 тысяч кубометров в сутки сэкономить потери воды. Наша самая главная задача – в течение трех лет снизить процент потерь воды с 50% хотя бы до 20%», — подчеркнул Максим Новик.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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