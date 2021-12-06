Полиция пришла «в гости» к жителю Судака, вырастившему куст конопли

Житель села Грушевка вырастил в горшке куст конопли. 45-летний мужчина ухаживал за растением, затем высушил его и хранил для личного употребления.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«Подозреваемый 45-летний местный житель рассказал, что выращивал и хранил наркотические вещества для личного использования, без цели сбыта», — утонили в пресс-службе.

Теперь в отношении гражданина возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 3 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

18-летний ялтинец организовал интернет-магазин по продаже наркотиков. 18-летний житель Ялты создал интернет-магазин синтетических наркотиков.

Симферопольцу грозит тюрьма за выращивание марихуаны на поле в Бахчисарайской районе. Наркосодержащее растение 33-летний житель Симферополя выращивал на одном из полей в Бахчисарайском районе для последующей продажи путем «закладок».

Молодой ялтинец сбывал наркотики «в ассортименте» через тайники. Ялтинские полицейские задержали наркоторговца с крупной партией запрещенных веществ.

Жителю Ялты грозит лишение свободы за хранение марихуаны. Правоохранители задержали 68-летнего жителя Ялты с 8 бумажными свертками, в которых находилась марихуана.