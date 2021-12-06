Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +11
море +12

Происшествия

Полиция пришла «в гости» к жителю Судака, вырастившему куст конопли

09:01 понедельник, 6 декабря 2021
Судак

Житель села Грушевка вырастил в горшке куст конопли. 45-летний мужчина ухаживал за растением, затем высушил его и хранил для личного употребления.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«Подозреваемый 45-летний местный житель рассказал, что выращивал и хранил наркотические вещества для личного использования, без цели сбыта», — утонили в пресс-службе.

Теперь в отношении гражданина возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 3 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

18-летний ялтинец организовал интернет-магазин по продаже наркотиков. 18-летний житель Ялты создал интернет-магазин синтетических наркотиков.

Симферопольцу грозит тюрьма за выращивание марихуаны на поле в Бахчисарайской районе. Наркосодержащее растение 33-летний житель Симферополя выращивал на одном из полей в Бахчисарайском районе для последующей продажи путем «закладок».

Молодой ялтинец сбывал наркотики «в ассортименте» через тайники. Ялтинские полицейские задержали наркоторговца с крупной партией запрещенных веществ.

Жителю Ялты грозит лишение свободы за хранение марихуаны. Правоохранители задержали 68-летнего жителя Ялты с 8 бумажными свертками, в которых находилась марихуана.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 372 случая коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Назарбаев заявил, что не признал Крым «российским» из-за Косово

Назарбаев заявил, что не признал Крым «российским» из-за Косово

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, комментируя свою позицию по Крыму, заявил, что Казахстан не поддержал ни сторону России, ни сторону Украины.

Общество
Какой сегодня праздник 6 декабря

Какой сегодня праздник 6 декабря фото

Сегодня, 6 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации