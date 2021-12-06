Происшествия
Полиция пришла «в гости» к жителю Судака, вырастившему куст конопли
Житель села Грушевка вырастил в горшке куст конопли. 45-летний мужчина ухаживал за растением, затем высушил его и хранил для личного употребления.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
«Подозреваемый 45-летний местный житель рассказал, что выращивал и хранил наркотические вещества для личного использования, без цели сбыта», — утонили в пресс-службе.
Теперь в отношении гражданина возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 3 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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