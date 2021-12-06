Происшествия
Пара из Симферополя украла ноутбук и деньги у соседа по коммуналке
С заявлением о краже ноутбука и денег в полицию обратился житель Симферополя.
По горячим следам правоохранители задержали 29-летнего мужчину и его 36-летнюю подругу, ранее уже судимых за кражи и наркопреступления, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Выяснилось, что задержанный арендовал соседнюю с потерпевшим комнату, которая закрывалась на ключ. Обнаружив в доме запасной ключ от комнаты, злоумышленники проникли в комнату и совершили кражу. Похищенный ноутбук они сдали в ломбард, а вырученные деньги потратили на собственные нужды», — уточнили в пресс-службе.
Теперь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 6 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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