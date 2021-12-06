Пара из Симферополя украла ноутбук и деньги у соседа по коммуналке

С заявлением о краже ноутбука и денег в полицию обратился житель Симферополя.

По горячим следам правоохранители задержали 29-летнего мужчину и его 36-летнюю подругу, ранее уже судимых за кражи и наркопреступления, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Выяснилось, что задержанный арендовал соседнюю с потерпевшим комнату, которая закрывалась на ключ. Обнаружив в доме запасной ключ от комнаты, злоумышленники проникли в комнату и совершили кражу. Похищенный ноутбук они сдали в ломбард, а вырученные деньги потратили на собственные нужды», — уточнили в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 6 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мужчина задушил собственную мать в Севастополе. В Севастополе произошла трагедия в результате пьяного застолья - мужчина задушил собственную мать поводком, сообщает «РЕН ТВ».

Крымчанин проведет 10 лет в колонии за организацию разбойного нападения. Бахчисарайский районный суд отправил в колонию строгого режима жителя Ленинского района Крыма, который организовал разбойное нападение на своего знакомого.

Ялтинскую кондитерскую ограбили на 900 тысяч рублей. Полицейские задержали жителя Керчи, который вскрыл кондитерский магазин в Ялте и украл выручку.

В Крыму мужчина устроил поножовщину у бара. Крымские правоохранители задержали мужчину, который в ходе ссоры ранил ножом своего оппонента.