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Власть

Новые правила перепланировки и остекления балконов: кого коснутся штрафы

19:00 понедельник, 6 декабря 2021
Новые правила перепланировки и остекления балконов: кого коснутся штрафы

фото © Новости Крыма

Министерство строительства России распространило правила перепланировки жилья и остекления балконов на юридические лица, при этом нововведений для граждан нет.

Об этом сообщает пресс-служба Минстроя. В СМИ появилась информация о том, что в соответствии с новым приказом министерства за самовольную обшивку или остекление балкона будут введены штрафы.

В Минстрое пояснили, что эти штрафы существовали и прежде, а суть нововведения, которое начнет действовать с 1 марта следующего года, заключается в том, что под штрафы попадут и собственники из числа юрлиц.

«Ключевым отличием нового документа от действующих правил является то, что согласно документу, требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений», - подчеркнули в министерстве.

Согласно действующему законодательству, к общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты.

Поэтому парапет и козырек балкона, балконные двери, проемы и окна относятся к личному имуществу, содержание которого возложено на собственника. По нормам, россияне вправе менять окна и балконные двери, утеплять стены, а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление. Вместе с тем внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и региональными законами. Поэтому перед тем, как приступить к работам, важно ознакомиться с действующими в регионе правилами благоустройства.

«Таким образом, штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», - подытожили в Минстрое.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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