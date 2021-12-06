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Крымским компаниям пообещали компенсацию ущерба от летнего наводнения
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Организации в Крыму, пострадавшие от летнего наводнения, получат очередной транш государственной помощи.
Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Деньги будут направлены организациям, работающим в сфере электро- и газоснабжения, которые понесли затраты на восстановление высоковольтных линий, генераторов, сетей связи и производственных зданий», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.
Напомним, минувшим летом во время ливней в зоне подтопления оказался 41 населенный пункт в пяти муниципалитетах Крыма. Ранее федеральные власти уже оказывали финансовую помощь республике. Так в августе было выделено финансирование на восстановление дорог, поврежденных в результате ЧС. В сентябре финансировались работы по восстановлению пропускной способности рек в Ялте и Бахчисарае, а также были выданы компенсации жителям, лишившимся жилья из-за паводков.
На восстановление инфраструктуры, поврежденной стихией, получил 400 млн рублей в октябре детский центр «Артек». Федеральный центр помог региону и с капитальным ремонтом школ, здания которых пострадали из-за наводнения.
Кроме того, компенсацию ущерба получили сельхозпроизводители, предприниматели и медицинские организации.
В тексте использованы материалы: Новый день
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