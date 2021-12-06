Крымским компаниям пообещали компенсацию ущерба от летнего наводнения

фото © pixabay.com

Организации в Крыму, пострадавшие от летнего наводнения, получат очередной транш государственной помощи.

Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Деньги будут направлены организациям, работающим в сфере электро- и газоснабжения, которые понесли затраты на восстановление высоковольтных линий, генераторов, сетей связи и производственных зданий», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

Напомним, минувшим летом во время ливней в зоне подтопления оказался 41 населенный пункт в пяти муниципалитетах Крыма. Ранее федеральные власти уже оказывали финансовую помощь республике. Так в августе было выделено финансирование на восстановление дорог, поврежденных в результате ЧС. В сентябре финансировались работы по восстановлению пропускной способности рек в Ялте и Бахчисарае, а также были выданы компенсации жителям, лишившимся жилья из-за паводков.

На восстановление инфраструктуры, поврежденной стихией, получил 400 млн рублей в октябре детский центр «Артек». Федеральный центр помог региону и с капитальным ремонтом школ, здания которых пострадали из-за наводнения.

Кроме того, компенсацию ущерба получили сельхозпроизводители, предприниматели и медицинские организации.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов снизил размер материальной помощи министрам в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов снизил размеры материальной помощи, которые получают руководители исполнительных органов государственной власти Республики Крым и аппарата Совмина.

Одежда и обувь в России за год подорожали на 15 процентов. Цены на одежду и обувь выросли на 10-15% с начала 2021 года. Актуальными данными и прогнозом на будущий год с «Известиями» поделились аналитики Fashion Consulting Group.

В Крыму решили по понедельникам публиковать рекомендованные цены на продукты. Минпромполитки Крыма по понедельникам будет публиковать рекомендованные цены на 32 социально значимых товара.

Как изменились цены на продукты в Крыму за неделю. В Крыму подешевели помидоры и подорожала капуста.