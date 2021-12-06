Крымские спелеологи открыли пещеру с подземной рекой

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На плато Чатыр-Дага крымские спелеологи обнаружили пещеру с подземной рекой.

Об этом сообщает «Российская газета».

Глубина пещеры - 10 метров, а ее протяженность составляет не менее 100. Ширина и высота в 1,5 и 15 метров позволяет свободно проходить человеку. Еще в январе 2021 года исследователи обнаружили нечто похожее на вход, но только, когда снег растаял, эксперты убедились, что под камнями начинается пещера. Целый год ушел на расчистку спуска от камней.

«По дну галереи течет река, в русле которой местами есть гуровые озера - чаши с плотинами из известняка. Также мы обнаружили натечные образования, ни разу не потревоженные человеком. Подземная речка уходит под свод галереи, и пока мы не нашли ход, по которому человек мог бы пройти дальше», - рассказал спелеолог Крымского горно-спелеологического клуба Александр Середа.

По его словам, внутри сохранились красивые натечные образования - кальциты, поэтому исследователи решили сохранить пещеру в первозданном виде.

Внутри зафиксирована тяга воздуха, это говорит о том, что есть как минимум еще один неизвестный вход.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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