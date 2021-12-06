Происшествия
Крымчанин задолжал дочери 200 тысяч рублей алиментов
Задолженность жителя села Новоандреевка Симферопольского района по уплате алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери составила свыше 200 тысяч рублей.
Теперь в отношении гражданина возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
«40-летний мужчина, будучи привлеченным за неуплату средств на содержание детей к административной ответственности, без каких-либо уважительных причин, возложенную на него обязанность по содержанию своей несовершеннолетней дочери не исполняет», — уточнили в пресс-службе.
По результатам рассмотрения материалов проверки в отношении жителя Симферопольского района было возбуждено уголовное дело в соответствие с частью 1 статьи 157 УК РФ о неуплате родителем алиментов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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