Крымчанин задолжал дочери 200 тысяч рублей алиментов

Задолженность жителя села Новоандреевка Симферопольского района по уплате алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери составила свыше 200 тысяч рублей.

Теперь в отношении гражданина возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

«40-летний мужчина, будучи привлеченным за неуплату средств на содержание детей к административной ответственности, без каких-либо уважительных причин, возложенную на него обязанность по содержанию своей несовершеннолетней дочери не исполняет», — уточнили в пресс-службе.

По результатам рассмотрения материалов проверки в отношении жителя Симферопольского района было возбуждено уголовное дело в соответствие с частью 1 статьи 157 УК РФ о неуплате родителем алиментов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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