Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +15
море +13

Происшествия

Крымчанин задолжал дочери 200 тысяч рублей алиментов

10:18 понедельник, 6 декабря 2021

Задолженность жителя села Новоандреевка Симферопольского района по уплате алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери составила свыше 200 тысяч рублей.

Теперь в отношении гражданина возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

«40-летний мужчина, будучи привлеченным за неуплату средств на содержание детей к административной ответственности, без каких-либо уважительных причин, возложенную на него обязанность по содержанию своей несовершеннолетней дочери не исполняет», — уточнили в пресс-службе.

По результатам рассмотрения материалов проверки в отношении жителя Симферопольского района было возбуждено уголовное дело в соответствие с частью 1 статьи 157 УК РФ о неуплате родителем алиментов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Херсоне задержали крымчанина, который вез на полуостров психотропные вещества. В Херсоне 3 декабря задержали крымчанина, который намеревался переправить на полуостров психотропные вещества.

Суд оштрафовал крымчанку, участвовавшую в стихийном собрании у здания ФСБ. Киевский районный суд Симферополя оштрафовал на 10 тысяч рублей Ирину Копылову, которая участвовала в стихийном собрании 4 сентября у здания ФСБ.

Бывший сотрудник «Воды Крыма» пойдет под суд после гибели электромонтера. Бывший сотрудник госпредприятия «Вода Крыма» предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда.

Бывший директор «Севастопольгаза» не смог оспорить свой приговор. Бывший директор ПАО «Севастопольгаз», осужденный за растрату и присвоение более 16 миллионов рублей, не смог оспорить вынесенный ему приговор.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 372 случая коронавирусной инфекции.

Общество
В Крым идет внеочередная весна: прогнозируют резкое потепление

В Крым идет внеочередная весна: прогнозируют резкое потепление

На следующей неделе в Крыму потеплеет до +19 градусов, на смену холодному фронту придет антициклон с солнечной и по-настоящему весенней погодой.

Власть
Сенатор Цеков уверен, что крымчане не будут прививаться «пфайзером»

Сенатор Цеков уверен, что крымчане не будут прививаться «пфайзером»

То, что украинцы стали предлагать крымчанам прививаться западными вакцинами на границе, «является пиар-ходом».

Общество
Какой сегодня праздник 6 декабря

Какой сегодня праздник 6 декабря фото

Сегодня, 6 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации