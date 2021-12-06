Контрабандисты попались на вывозе дельфина на украинскую территорию

Коммерсанты пытались незаконно вывезти в Украину дельфина через крымский участок границы.

Об этом сообщила пресс-служба Южной оперативной таможни.

«Крымская компания переместила из Российской Федерации в Украину дельфина по кличке Нептун стоимостью более 1,2 млн рублей. При декларировании объекта СИТЕС (конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) в таможенный орган представлено разрешение (сертификат) СИТЕС. Однако, как выяснили оперативники, данный сертификат был выдан по поддельным документам», – говорится в сообщении.

Преступление выявлено сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Южной оперативной таможни. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов фауны.

«Источник происхождения дельфина в настоящее время устанавливается», – уточнили в пресс-службе.

СИТЕС – Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Принята в 1973 году. Под защитой конвенции находится более 33 тысяч видов животных и растений. Основная цель документа – гарантия, что международная торговля дикими животными и растениями не создаст угрозу их выживанию.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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