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Общество

Какой сегодня праздник 6 декабря

00:09 понедельник, 6 декабря 2021
Какой сегодня праздник 6 декабря

фото © pixabay.com

Сегодня, 6 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти великого князя Александра Невского

Великий князь Александр Невский — талантливый полководец, дипломат, мудрый и сильный правитель — все силы положил на защиту Русской Земли от иноземных захватчиков. Православная Церковь прославила князя и за кроткое служение ближним и милостивую помощь, оказанную народу во времена тяжелых испытаний и лишений.

Великому князю Владимирскому Александру Невскому выпала нелегкая судьба: «для спасения Руси он должен был одновременно явить доблесть воителя и смирения инока».

Слава этого человека была велика уже при жизни. Главные сражения, выигранные князем, — битва на Неве со шведами в 1240 году и Ледовое побоище с немецкими рыцарями (крестоносцами) на Чудском озере в 1242 году.

День рождения Санта-Клауса (Sinterklaas)

Больше всего День святого Николая (Sinterklaasavond), который ежегодно отмечается 6 декабря, любят голландские дети. Вечером 5 декабря люди анонимно дарят друг другу красиво упакованные подарки.

По сведениям «голландской мифологии», Синта - Синтерклаас - святой Николай - является близким родственником Санта-Клауса. В прошлом голландцы перенесли в Америку многие свои обычаи, которые за прошедшее время изрядно трансформировались. Выходцы из Нидерландов, переселившиеся в 17 веке в Нью-Амстердам (будущий Нью-Йорк) в Америке, «забрали» с собой популярного святого Николая, защитника от всяких невзгод. Святой «прижился» на новой родине и трансформировался со временем, вобрав в себя элементы различных культур, в Санта-Клауса.

Сам святой Николай как историческая фигура родился в 3 веке нашей эры на территории современной Турции и был епископом города Миры. Все свое богатство, доставшееся в наследство от родителей, он раздал бедным. Был очень любим народом, в особенности детьми, для которых творил настоящие чудеса.

Митрофанов день (День установления «саночного пути»)

Народный праздник «Митрофанов день» отмечается 6 декабря (по старому стилю – 23 ноября). Православной церковью в этот день почитается память святителя Митрофана Воронежского (в схиме Макария) и святого Александра Невского — великого русского князя и полководца. Другие названия праздника: «Митрофан», «День памяти Александра Невского», «Егорий», «Волхв».

Также сегодня, 6 декабря, отмечают такие праздники:

- День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ

- День Вооруженных Сил Украины

- День рыжих мыслей

- День рождения микроволновой печи

- День елки с варежками (Mitten Tree Day)

- День благодарности бармену (Bartender Appreciation Day) в США

- День «Наденьте свои ботинки» (Put On Your Own Shoes Day) в США

- День памяти и действий против насилия над женщинами в Канаде

- День гаспачо (National Gazpacho Day) в США

- День независимости Финляндии

- День шахтера (National Miners Day) в США

- День прокуратуры Казахстана

- День Конституции Испании

- День работников министерства связи и информационных технологий Азербайджана

- День защитников Дубровника в Хорватии

Сегодня именины празднуют: Григорий, Федор, Макар, Александр, Алексей, Сисиний, Амфилохий, Митрофан, Елен.

Что происходило 6 декабря в прошлые годы

1240 - Киев был захвачен и разрушен войском монгольского хана Батыя.

1492 - первой экспедицией Колумба был открыт остров Гаити.

1637 - Кумейкивской бой между казацким и польско-шляхетским войсками, которым завершилось подавления восстания под предводительством Павлюка.

1741 - государственный переворот в России, в результате которого императрицей стала Елизавета Петровна, дочь Петра I.

1917 - парламент Финляндии принял решение о выходе из состава России и получения статуса независимого государства.

1917 - в порту Галифакса взорвался корабль, груженый боеприпасами. Погибло более двух тысяч человек.

1921 - подписан Англо-ирландский договор, по которому ровно через год (6 декабря 1922) Ирландия получила независимость.

1991 - вступила в силу новая конституция Болгарской республики.

1991 - образованы Вооруженные силы Украины

2000 - открытый Унунгексийхимический элемент с атомным номером 116. Унунгексий открыт путем синтеза изотопов в Объединенном институте ядерных исследований.

2003 - основан Львовский муниципальный духовой оркестр «Галицкие Трубы». Репертуар оркестра, несмотря на его юный возраст, насчитывает более 100 произведений отечественных и зарубежных композиторов.

2008 - в Греции вспыхнули массовые беспорядки из-за убийства в Афинах полицейским подростка.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 декабря. Какие праздники будут завтра?

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