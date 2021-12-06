Как изменится схема движения транспорта на улице Киевской Симферополя

В Министерстве транспорта Крыма сообщили об изменениях в режимах работы светофоров, расположенных по улице Киевской Симферополя, на участке дороги от Московской площади до ТРК «Южная галерея»:

- в направлении движения от Объездной дороги к площади Московской по крайней левой полосе предусмотрена возможность преимущества движения при осуществлении левого поворота в полуфазе (раннее отключение разрешающего сигнала встречному конфликтному направлению), с последующей возможностью движения в прямом направлении, а также на просачивание с левым поворотом при отсутствии встречного транспорта в том числе при временной отсечке на светофорном объекте ул. Киевская – остановка «Привоз«;

- исключена дополнительная секция при выезде на ул. Киевскую с ТРК «Южная галерея». Выезд осуществляется по выделенной фазе;

- изменен режим работы светофорного объекта в районе поворота на рынок «Привоз«;

- для осуществления безопасного движения пешеходов введено светофорное регулирования на нерегулируемом пешеходном переходе с установкой информационной световой секции транспортного светофора «ИС по ул. Киевской в направлении от ТРК «Южная галерея» к ул. Никанорова;

- для создания бесконфликтного поворота к дублеру ул. Киевской с обособленной парковкой рынка «Привоз» перенесена стоп линия с расположением над проезжей частью транспортного светофора при выезде с рынка «Привоз» на ул. Киевскую;

- для осуществления маневра левого поворота, а также разворота, при движении от ул. Никанорова в направлении ТРК «Южная галерея», на указанном светофорном объекте по крайней левой полосе предусмотрена возможность преимущества движения при осуществлении левого поворота в полуфазе, с последующей возможностью движения в прямом направлении, а также на просачивание с левым поворотом при отсутствии встречного транспорта в том числе при временной отсечке на светофорном объекте ул. Киевская – ТРК «Южная галерея«;

- изменен режим работы светофора на пересечении ул. Киевской и ул. Никанорова.

Кроме того, изменена общая длина выделенной полосы для движения маршрутного транспорта на 201 метр для беспрепятственного движения в прямом направлении на перекрестке с крайней правой полосы.

По крайней левой полосе при движении от Московской пл. в направлении ТРК «Южная галерея» предусмотрено движение только в прямом направлении. Маневр левого поворота либо разворот разрешен на следующем по ходу перекрестке ул. Киевская – остановка «Привоз» в преимуществе движения при полуфазе.

Маневр левого поворота при движении по ул. Киевской от ТРК Южная галерея в направлении Московской пл. сохранен с преимуществом движения при полуфазе.

Как отметил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко, в пиковые часы ул. Киевская, воспринимая транспортную нагрузку по направлениям наибольших пассажиропотоков, работает в режиме перегрузки, в связи с чем приоритет движения отдан пассажирскому транспорту общественного пользования в целях сохранения, а также изменения его интервалов движения в меньшую сторону.

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