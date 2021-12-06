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«Из-за пыток украинским языком»: некие юристы хотят доказать оккупацию Крыма Украиной
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Некая неизвестная группа российских юристов ведет работу над доказательством факта «оккупации Украиной Крыма после развала СССР».
Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Есть серьезные юристы в России, я знаю их, они ведут очень предметную работу по доказательству аннексии Крыма Украиной. Я с ними общался некоторое время назад, они вспоминали эту декларацию (о государственном суверенитете Крыма). Вообще они очень хорошо знают все эти решения, которые принимались Крымом с 1989 года, хорошо знают решение 1954 года. Поэтому не исключаю, что появится серьезная доказательная база, которая позволит нам говорить об аннексии – а я часто говорю об оккупации – Крыма в период нашего нахождения в составе Украины. Говорю это без иронии», – заявил Цеков.
По словам сенатора, нахождение Крыма в составе Украины можно оценить как «оккупацию из-за разрушения доставшегося от СССР наследия, проводились мероприятия по ассимиляции русскоязычного населения Крыма».
«Нам навязывался украинский язык, нас заставляли фактически в какой-то период очень многое делать на украинском языке. Многие это забыли, – добавил Цеков. – Я говорю: примите решение сделать 27 февраля днем освобождения Крыма от украинской оккупации. Это день, когда над зданиями Верховного совета и Совета министров Крыма были подняты российские флаги».
Упомянутая сенатором декларация о государственном суверенитете Крыма была принята 5 сентября 1991 года. «В декларации объем полномочий Крыма очерчен достаточно объемно и широко. Заключительное положение декларации звучит следующим образом: «Настоящая декларация действует с момента ее принятия и является основой для разработки Конституции республики, участия в подготовке и заключении Союзного договора с другими республиками и государствами, – пояснил замдиректора Центрального музея Тавриды Сергей Ефимов. – Документ был принят до того, как был проведен всеукраинский референдум 1 декабря (о независимости), и когда прошла череда признания Украины как независимого государства, Украину признавали таковым вместе с нашей декларацией о государственном суверенитете Крыма, и никто не может сказать другого».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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