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Общество

Доходы севастопольцев откатились на три года назад

17:42 понедельник, 6 декабря 2021
Севастополь
Доходы севастопольцев откатились на три года назад

фото © pixabay.com

А средняя зарплата жителей города на 16 тысяч рублей меньше среднероссийской.

Доходы населения в Севастополе за девять месяцев 2021 года составили в среднем 27,9 тысячи рублей. Это на 1,3 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 556 рублей меньше уровня 2019 года. Данные опубликованы на официальном сайте Управления Федеральной службы госстатистики по Республике Крым и Севастополю (Крымстат).

По оценке ведомства, показатель среднедушевых доходов в городе в течение 2021 года менялся с 22,4 тысячи рублей в первом квартале до 33,4 в третьем квартале. В 2020 году, на который пришелся кризис начала пандемии коронавируса, аналогичные показатели составляли 23,7 тысячи рублей (в первом квартале) и 34,1 тысячи рублей (в третьем квартале). Данные за оба года предварительные, отмечается в сообщении Крымстата.

При этом, по подсчетам статведомства, среднемесячная зарплата работников по Севастополю за период с января по сентябрь 2021 года составила 38,4 тысячи рублей. Самыми высокими средние зарплаты оказались в сфере финансов и страхования (66,5 тысячи рублей), производства электрического оборудования (57,3 тысячи рублей) и в области информации и связи (54,9 тысячи рублей).

В тексте использованы материалы: Форпост

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