Десять человек пострадали в ДТП в Крыму

Десять человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Нижнегорском районе Крыма.

Об этом сообщила пресс-службе МВД по Республике Крым.

«5 декабря в 18.40 водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь по автодороге Нижнегорск – Белогорск вблизи села Косточковое Нижнегорского района, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, допустил занос машины с выездом на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia, – сообщили в МВД. – В результате ДТП пострадали 10 человек».

Пострадавшие – это водители и пассажиры обоих транспортных средств. Среди пострадавших: двое детей 2010 и 2020 года рождения и беременная женщина.

«Незамедлительно госпитализированы в районную больницу водитель и пассажир автомобиля Daewoo Nexia, а также пассажир автомобиля ВАЗ-21124, позже за медицинской помощью обратились еще семь участников происшествия», – уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда здоровью. По факту ДТП начата проверка. Ход процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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