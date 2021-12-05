Ялта снова тонет: из-за дождей поднялся уровень воды в реках

В Ялте резко поднялся уровень рек из-за схода воды с гор, проливной дождь в ночь на 5 декабря усугубил ситуацию, в частности оказался подтоплен мостовой переход в районе Советской площади.

«Почти затопило переход на площадь Советскую, возле остановки «Вещевой рынок». Возможно, еще один дождик - и все», - опасаются горожане.

Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, в мэрии о факте подтопления знают и следят за ситуацией.

«Большая вода сошла, а очистка русел рек выше постоянно приостанавливается из-за того, что мы находим снаряды времен войны. Но ситуация под контролем, в ближайшие дни она будет решена, мы не допустим затопления перехода», - пообещала мэр города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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