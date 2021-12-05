Происшествия
В Симферополе столкнулись Nissan и маршрутка
На улице Севастопольской в Симферополе водитель легкового авто Nissan столкнулся с автобусом «ПАЗ», который двигался по маршруту № 89 из совхоза имени Дзержинского в направлении автостанции «Западная».
«В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе кроме водителя находились 4 пассажира. Никто из участников происшествия не пострадал», — сообщили в прокуратуре Крыма.
По данному факту прокуратурой республики организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Будет проверено соблюдение требований законодательства по обеспечению безопасности при осуществлении пассажирских перевозок на маршруте автобуса.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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