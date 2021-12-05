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Происшествия

В Симферополе столкнулись Nissan и маршрутка

14:52 воскресенье, 5 декабря 2021
Симферополь

На улице Севастопольской в Симферополе водитель легкового авто Nissan столкнулся с автобусом «ПАЗ», который двигался по маршруту № 89 из совхоза имени Дзержинского в направлении автостанции «Западная».

«В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе кроме водителя находились 4 пассажира. Никто из участников происшествия не пострадал», — сообщили в прокуратуре Крыма.

По данному факту прокуратурой республики организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Будет проверено соблюдение требований законодательства по обеспечению безопасности при осуществлении пассажирских перевозок на маршруте автобуса.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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