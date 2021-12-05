Происшествия
В Севастополе пьяные автогонщики угрожали оружием и попали в ДТП
В Севастополе полицейские устроили погоню за двумя вооруженными пьяными приятелями, которые угрожали убийством случайной прохожей.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Как рассказали в ведомстве, все началось с того, что двое товарищей 32 и 34 лет решили вместе отдохнуть и выпить. Причем старший приехал к другу на своем авто, уже будучи пьяным. Вскоре гость отправился дальше – в комиссионный магазин, где купил пневматический пистолет. С ним двое друзей пошли в парк и там стали угрожать убийством девушке, гулявшей с собакой. О невменяемых мужчинах, размахивающих пистолетом, правоохранителям сообщил друг девушки.
Пока испуганная горожанка звонила своему молодому человеку, мужчины, осознав возможные последствия, вернули оружие в магазин, сели в машину и уехали. Но в районе 5-го километра Балаклавского шоссе их вышел «встречать» уже предупрежденный коллегами сотрудник ГИБДД. Его требования остановиться друзья проигнорировали.
Погоня длилась недолго: на улице Хрусталева автомобиль подозреваемых занесло, он вылетел с дороги и перевернулся. Различные травмы в результате получил водитель – его забрала скорая.
Пассажир, не считая некоторых ссадин, остался цел. Прибывшим правоохранителям он объяснил, что ДТП произошло из-за капитана полиции, который «нарушил свои обязанности: выбежал посреди дороги и начал махать своим жезлом…».
Теперь водителю грозит лишение права управления автомобилем до двух лет и штрафы. А его приятелю – статья Уголовного кодекса РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и вместе с ней до двух лет лишения свободы. Уголовное дело уже возбуждено. Следствие продолжается.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Евпатории локомотив и кроссовер не поделили ж/д переезд. В Евпатории на железнодорожном переезде на Лесном шоссе локомотив столкнулся с легковым автомобилем.
На «Тавриде» иномарка протаранила грузовик: есть пострадавшие. Авария с участием грузового и легкового автомобилей произошла на трассе «Таврида» в Бахчисарайском районе Крыма, есть пострадавший.
В Балаклаве нашли тело новорожденного младенца. Следственный комитет проводит проверку после обнаружения тела новорожденного ребенка в Балаклаве.
В Коктебеле на ходу загорелся автобус. В поселке Коктебель у рейсового автобуса на ходу загорелось колесо.
Сенатор Цеков уверен, что крымчане не будут прививаться «пфайзером»
То, что украинцы стали предлагать крымчанам прививаться западными вакцинами на границе, «является пиар-ходом».
Российская военная техника в Крыму двинулась к границе Украины
Большие колонны были замечены очевидцами на трассе Севастополь – Джанкой.
Назарбаев заявил, что не признал Крым «российским» из-за Косово
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, комментируя свою позицию по Крыму, заявил, что Казахстан не поддержал ни сторону России, ни сторону Украины.
Крым готовится к очередной буре: объявлено штормовое
Сильный ветер и дожди прогнозируются в Крыму в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение.
2 декабря
В Крыму упавшая труба убила рабочего
2 декабря
Какие небесные явления крымчане увидят в декабре
Крымчане смогут увидеть главные астрономические события года - комету Леонардо и звездопад Геминиды.