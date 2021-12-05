В Севастополе пьяные автогонщики угрожали оружием и попали в ДТП

В Севастополе полицейские устроили погоню за двумя вооруженными пьяными приятелями, которые угрожали убийством случайной прохожей.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Как рассказали в ведомстве, все началось с того, что двое товарищей 32 и 34 лет решили вместе отдохнуть и выпить. Причем старший приехал к другу на своем авто, уже будучи пьяным. Вскоре гость отправился дальше – в комиссионный магазин, где купил пневматический пистолет. С ним двое друзей пошли в парк и там стали угрожать убийством девушке, гулявшей с собакой. О невменяемых мужчинах, размахивающих пистолетом, правоохранителям сообщил друг девушки.

Пока испуганная горожанка звонила своему молодому человеку, мужчины, осознав возможные последствия, вернули оружие в магазин, сели в машину и уехали. Но в районе 5-го километра Балаклавского шоссе их вышел «встречать» уже предупрежденный коллегами сотрудник ГИБДД. Его требования остановиться друзья проигнорировали.

Погоня длилась недолго: на улице Хрусталева автомобиль подозреваемых занесло, он вылетел с дороги и перевернулся. Различные травмы в результате получил водитель – его забрала скорая.

Пассажир, не считая некоторых ссадин, остался цел. Прибывшим правоохранителям он объяснил, что ДТП произошло из-за капитана полиции, который «нарушил свои обязанности: выбежал посреди дороги и начал махать своим жезлом…».

Теперь водителю грозит лишение права управления автомобилем до двух лет и штрафы. А его приятелю – статья Уголовного кодекса РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и вместе с ней до двух лет лишения свободы. Уголовное дело уже возбуждено. Следствие продолжается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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