В погоне за лучшей жизнью две крымчанки оказались под арестом

Две жительницы Крыма предстанут перед судом за попытку сбыть крупную партию наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Следствие установило, что 25-летняя и 24-летняя девушки незаконно продавали наркотики через интернет.

«Они получали от неустановленного в ходе следствия лица информацию о местах расположения наркотических средств и, выполняя его указания, извлекали из «тайниковых» закладок N-метилэфедрон. В последующем они расфасовывали наркотики на более мелкие партии», - рассказали в ведомстве, уточнив, что уголовное дело в отношении третьего фигуранта выделено в отдельное производство.

За свою «работу» девушки получили вознаграждение в размере более 400 тысяч рублей.

Преступную деятельность крымчанок пресекли силовики. Правоохранители обнаружили закладки и изъяли наркотики из незаконного оборота. Сейчас обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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