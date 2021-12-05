В Крыму уверены, что абсолютно правильно запретили украинцам владеть землей

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Запрет на владение землями в приграничных территориях и сельскохозяйственными землями «является нормой в мировой практике».

Об этом сообщил замглавы Рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве РК Александр Молохов.

Ранее глава Госкомрегистра РК Инна Смаль напомнила иностранцам о необходимости поторопиться с отчуждением земельных участков в приграничных районах Крыма. В противном случае участки будут выставлены на принудительные торги.

«Во всем мире государства ограничивают права иностранцев на владение землей в зоне, прилегающей к государственной границе. Запрещено иностранцам и владеть землей сельскохозяйственного назначения», - напомнил Молохов.

Он пояснил, что реквизиция либо конфискация имущества украинским собственникам в Крыму в ближайшее время не грозит, хотя принадлежащие им объекты недвижимости фактически уже ограничены в гражданском обороте.

Так, например, «иностранцы» не могут их наследовать либо получать в порядке раздела супружеской собственности при расторжении брака.

Замглавы Рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве РК напомнил, что государство пошло на принудительный выкуп земель с домами, которые принадлежали на праве собственности иностранцам, для государственных нужд при условии предварительного и равноценного возмещения их стоимости.

«Вопрос о том, насколько справедливой при этом будет государственная оценка остается дискуссионным. В любом случае результаты такой оценки можно будет оспорить в суде. Кроме того, собственники могут самостоятельно обратиться в суд с иском о принудительном выкупе своих участков с расположенными на них объектами недвижимости на основании отчета о рыночной стоимости», - продолжил Молохов.

При этом такой отчет должен быть составлен оценщиком, имеющим соответствующий квалификационный аттестат, подчеркнул он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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