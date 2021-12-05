В Крыму пообещали заложить более 850 гектаров виноградников

Почти 3 млн саженцев винограда планируется заложить на крымских виноградиниках.

Об этом пообещал вице-премьер — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Почти 3 млн саженцев винограда подготовили для закладки 18 крымских виноградарских предприятий. Такого количества хватит на 809 гектаров. Погодные условия в Крыму позволяют закладывать виноградники в декабре», — отметил глава Минсельхоза Крыма.

По словам вице-премьера, благодаря увеличению господдержки в Крыму за 6 лет заложено более 4000 гектаров виноградников.

Планируется, что валовой сбор винограда урожая 2021 года составит не менее 102,23 тысяч тонн при урожайности 63,7 ц/га, что на 1,4 % выше урожая 2020 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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