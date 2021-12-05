В Крым идет внеочередная весна: прогнозируют резкое потепление

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На следующей неделе в Крыму потеплеет до +19 градусов, на смену холодному фронту придет антициклон с солнечной и по-настоящему весенней погодой.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил ведущий специалисты центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«В работу вступает достаточно мощная антициклональная система, которая очистит небосвод от облачности и осадков, усилится приток солнечной энергии, одновременно с этим ожидается существенная порция теплого воздуха средиземноморского происхождения. Эти два фактора повысят температурный режим до заоблачных высот», - рассказал специалист.

В понедельник в ночные часы прогнозируется +4…9 градусов, днем воздух прогреется до + 12…17. Во вторник столбики термометров покажут +7…12 ночью и около + 14…19 днем.

«Примерно такие же показатели в условиях активного солнца и отсутствия осадков ожидают крымчан и в середине недели. В среду днем +13…18 градусов», - добавил Евгений Тишковец.

А во второй половине недели природа вернет погодные условия в рамки нормальных климатических показателей.

Ночами посвежеет до +2…7 градусов, а в дневные часы температура воздуха составит +7…12.

«Пока я не вижу признаков наступления зимы. Крым остается в зоне достаточно высоких температурных показателей, соответственно, никаких снегопадов, ураганных ветров и снежного покрова в этой связи не предвидится. Согласно долгосрочным прогнозам, месяц будет достаточно благополучным, средняя температура будет на 2 градуса выше климатической нормы», - заключил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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