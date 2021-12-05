В Херсоне задержали крымчанина, который вез на полуостров психотропные вещества

В Херсоне 3 декабря задержали крымчанина, который намеревался переправить на полуостров психотропные вещества.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

«В ходе реализации оперативной информации пограничники Херсонского отряда совместно с сотрудниками Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции в Херсонской области провели неотложные следственные действия в одном из жилищ в городе Херсоне. При обыске у гражданина Украины, жителя временно оккупированного Крыма, обнаружили более 2000 таблеток препарата «UNIFED», содержащих в себе психотропное вещество псевдоэфедрин, оборот которого ограничен и в отношении которого устанавливаются меры контроля», – говорится в сообщении.

По данным пограничников, задержанный планировал перевезти таблетки через админграницу, а в Крыму использовать их для изготовления метамфетамина.

Следственные действия продолжаются. Комментариев задержанного в ведомстве не обнародовали.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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