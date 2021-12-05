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Уже все подсчитано: власти Крыма обещают получить 800 млрд рублей инвестиций
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Министерством экономического развития Республики Крым совместно с Минэкономразвития РФ разработана «дорожная карта» по привлечению в экономику республики не менее 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РК.
Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико по итогам коллегии Министерства экономического развития республики.
Она отметила, что «дорожная карта» разработана в рамках поручения Президента России по привлечению частных инвестиций в объеме не менее чем 800 млрд рублей до 2025 года.
«Хочу отметить, что совместно с Миниэкономразвития России разработан план мероприятий («дорожная карта») по реализации системных и отраслевых мер для обеспечения привлечения инвестиций, намечены основные направления деятельности органов государственной власти Республики Крым в достижении поставленной цели», — сообщила Ирина Кивико.
Он отметила, что для реализации плана по привлечению инвестиций, муниципалитетам поручено активно включится в данную работу, в том числе в части поиска новых инвесторов, формирования инвестиционных площадок, оказания содействия в реализации проектов действующим инвесторам.
На территории Республики Крым реализуется 219 инвестиционных проектов, с общим объемом инвестиций почти 222 млрд. руб., в рамках которых планируется создать около 13,5 тыс. рабочих мест.
Из них в 2021 году заключено 42 новых инвестиционных соглашения (это в 1,3 раза больше, чем в 2020 году), общий объем инвестиций по проектам составит 74 млрд. рублей, что почти в 9 раз больше, чем в прошлом году. Будет создано – свыше 2,5 тыс. новых рабочих мест.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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