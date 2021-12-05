Суд оштрафовал крымчанку, участвовавшую в стихийном собрании у здания ФСБ

Киевский районный суд Симферополя оштрафовал на 10 тысяч рублей Ирину Копылову, которая участвовала в стихийном собрании 4 сентября у здания ФСБ.

Об этом рассказала сама Копылова.

«Все стандартно, как у других. Присудили штраф. Судья Евгений Пронин на заседании сообщил, что «в адрес суда поступил протокол об административном правонарушении от 04.09.21 г, согласно которому у адреса УФСБ России по РК установлена Копылова И.В., которая не выполнила правила поведения при введении режима повышенной готовности, а именно являлась участником массового мероприятия, чем нарушила п.п.6.1 Указа главы Республики Крым от 17.03.20г. №63-У, чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.6.1 КоАп РФ». Постановил: «признать виновной, назначить наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», – рассказала активистка.

Активистка сообщила, что она со своим адвокатом будет обжаловать данное судебное решение.

«Во время процесса суд отказал защите в участии прокурора, а также в вызове сотрудника полиции, который составил админпротокол и полицейского, который опрашивал свидетелей, чьи показания имеются в материалах дела», – отметили в гражданском объединении «Крымская солидарность».

Копылову оштрафовали по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС»).

В сентябре в Крыму власти оштрафовали Копылову на 3 тысячи рублей из-за отсутствия у нее российского паспорта. «По данному административному протоколу мною уже оплачен штраф в размере трех тысяч рублей», – сообщила активистка.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бывший директор «Севастопольгаза» не смог оспорить свой приговор. Бывший директор ПАО «Севастопольгаз», осужденный за растрату и присвоение более 16 миллионов рублей, не смог оспорить вынесенный ему приговор.

Пьяные севастопольцы угрожали прохожим пистолетом и устроили погоню с полицией. Полицейские задержали севастопольцев, устроивших пьяный дебош и погоню с сотрудниками ДПС.

В Крыму местный мэр повторно наказан за пьянство за рулем. Глава администрации Льговского сельского поселения Кировского района Крыма осужден за управление автомобилем в нетрезвом виде.

В Севастополе экс-чиновнику грозит срок за ремонт квартиры. Крымский Следком предъявил обвинение бывшему замначальника департамента здравоохранения Севастополя, который обвиняется в «получении взятки ремонтом».