Севастопольцам нужно готовиться к новым повышениям стоимости проезда

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Заявления директора департамента транспорта Павла Иено касательно тяжелых последствий пандемии, из-за которой общественный транспорт в 2020 году практически не работал, а также не соответствующей экономическим реалиям стоимости проезда — справедливы и актуальны, хотя могут быть неприятны рядовым жителям.

Таким мнением поделились представители транспортных компаний Севастополя.

Самой тяжелой для перевозчиков стала первая половина 2020-го, когда в Севастополе был объявлен режим самоизоляции: школьники и студенты перешли на дистанционное обучение, а их родители начали осваивать работу на дому.

За первую половину прошлого года ООО «Зенит-Автотранс», обслуживающее маршруты № 2, 10-А, 16, 20, 23, 83, 84 и 400, потеряло более трех миллионов рублей, рассказывает генеральный директор компании Алексей Черников.

«Это был тяжелый год — последствия до сих пор сказываются. Пассажиропотока действительно не было — я приезжал на базу, и она была вся забита автобусами, потому что на линии, на каждом маршруте работало по одной, по две, по три машины», — вспоминает предприниматель.

В определенный период несколько маршрутов на территории города не обслуживались в принципе, а некоторые продолжали работать в сильно усеченном варианте, говорит председатель Союза транспортных компаний Севастополя Виктор Рыков.

«В результате не были выполнены рейсы, из-за этого перевозчик не получил соответствующего возмещения — так как работа выполнена не была. Но при этом нельзя забывать, что трудовые коллективы, официально устроенные на производстве, должны были получать хоть какое-то возмещение», — объясняет эксперт.

К сожалению, и 2021 год перевозчики не могут назвать легким и беззаботным. В качестве примера недавнего снижения пассажиропотока генеральный директор ООО «Севтранс-Сервис» Павел Сорокин, обслуживающий маршруты № 35, 77, 95, 102 и 105, приводит нерабочие дни, которые были введены в Севастополе с 30 октября по 7 ноября.

Комментируя заявление главы департамента транспорта об экономически обоснованной стоимости проезда размером в 48 рублей, председатель Союза транспортных компаний Севастополя Виктор Рыков ответил, что этот показатель может варьироваться в зависимости от маршрута, пассажиропотока и особенностей самого транспортного предприятия.

«Но в целом цифры названы адекватные. Насколько я понимаю, они больше привязаны к Севэлектроавтотрансу, но они примерно соответствуют и нашим затратам», — заметил эксперт.

С тем, что нынешний тариф, несмотря на его недавнее повышение, не соответствует реальной экономической картине, ожидаемо согласились и два других собеседника издания. Правда, обвинять их жажде наживы после озвученных аргументов не приходится.

По словам генерального директора ООО «Зенит-Автотранс» Алексея Черникова, более 80% пассажиров маршрутного такси пользуются транспортной картой, поэтому одна поездка им обходится не в 26, а в 20 рублей. Однако в эту стоимость уже включена комиссия ООО «ЕГКС», из-за чего за одного пассажира транспортная компания получает менее 19 рублей.

«У нас в 2017 году проезд был 18 рублей — сейчас у нас проезд 18,88, но ведь есть такое понятие, как инфляция, и этого слова вполне достаточно. Я уже не говорю про стоимость запасных частей, горюче-смазочных материалов, МРОТ и так далее», — перечисляет перевозчик.

Особенно интересно, по словам главы ООО «Севтранс-Сервис» Павла Сорокина, наблюдать за стоимостью горючего и деталей на фоне сообщений об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте.

«Это парадокс. Повышение тарифа проезда сказалось на снижении прибыли предприятия. Как только речь зашла о повышении тарифа — цена топлива начала резко подниматься. То есть только с появлением слухов об этом стоимость топлива пошла на подъем, цена на запчасти пошла на подъем, цена на новые машины пошла на подъем», — недоумевает предприниматель.

Особенно яркий пример действия рыночной экономики привел Алексей Черников. В 2016 году его компания закупала автобусы популярной отечественной марки примерно за 2,6 миллиона рублей — сейчас стоимость транспортного средства вплотную подобралась к отметке в 5 миллионов рублей. Последние повышение, по словам перевозчика, пришлось примерно на время изменения тарифа и составило около 6%.

В тексте использованы материалы: Форпост

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