Сенатор Цеков уверен, что крымчане не будут прививаться «пфайзером»

фото © ria.ru

То, что украинцы стали предлагать крымчанам прививаться западными вакцинами на границе, «является пиар-ходом».

Такое мнение высказал российский сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Понятно, что это чисто символическая такая процедура. Таким образом пытаются показать, что по-прежнему заботятся о крымчанах, о Крыме, и предлагают такую акцию. Я уверен, что много желающих привиться Pfizer и Moderna не будет. Это чисто такой пиар-ход, не более того», — заявил он.

Ранее появилась информация о том, что крымчане с первого декабря могут привиться от коронавируса прямо на границе Крыма с Херсонской областью. Там начали работать пункты вакцинации, сообщил заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Николай Якименко.

Оборудование пунктов вакцинации на КПВВ, расположенных на административной границе, стало одной из задач, которые властям Херсонской области поставила украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время своей поездки на админграницу 23-24 ноября.

По информации сайта «Суспільне.Херсон», обнародовавшего видео с пунктов вакцинации на «Чонгаре» и «Каланчаке», там уже есть первые крымчане, бесплатно получившие прививки.

«Работаем в нормальном режиме. Сейчас в наличии только вакцина «Пфайзер». Есть коробка с вакциной, одна ампула рассчитана на шестерых людей, срок годности – два часа», – рассказала журналистам медсестра, работающая в пункте вакцинации на КПВВ «Каланчак».

Врач-терапевт Каланчакского центра первичной медицинской помощи Наталья Жабицкая говорит, что скоро у крымчан будет возможность выбирать и другие вакцины, доступные в Украине. В настоящее время там прививаются по живой очереди, а в дальнейшем заработает онлайн-запись. Вакцинироваться на админгранице могут все желающие граждане Украины.

Наталья Жабицкая также сообщила, что у крымчан, привитых «Спутником V» или другими российскими вакцинами, «нет противопоказаний» для получения вакцин, одобренных ВОЗ: «Пфайзера», «Модерны» или «Коронавака».

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Крыму: оперативные данные за сутки. На территории Республики Крым зарегистрировано 23 летальных исхода от осложнений новой коронавирусной инфекции, что на два случая меньше максимума в регионе.

Коронавирусные ограничения в Крыму могут смягчить после 15 декабря. С 15 декабря в Крыму возможно снятие некоторых ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Сводка о новых заражениях в Крыму. Количество новых случаев на полуострове немножко уменьшилось.

В Севастополе решили, что город обрел коллективный иммунитет от ковида. Севастополь первый среди российских регионов достиг необходимого уровня коллективного иммунитета — более 80%.