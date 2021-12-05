Российская военная техника в Крыму двинулась к границе Украины

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Большие колонны были замечены очевидцами на трассе Севастополь – Джанкой.

Россия направила военную технику в сторону украинской границы в Херсонской области. Об этом свидетельствуют видеозаписи очевидцев, опубликованные в соцсетях.

Так, военные колонны были замечены на трассе Севастополь – Джанкой, они двигались в сторону украинской границы. Согласно номерам бронированных машин, это 126-я бригада береговой обороны ВС РФ. Официальной информации по данную поводу пока нет.

Не исключено, что целью военнослужащих являются учения. Однако, отмечает портал «Avia.Pro», на фоне обострения ситуации в Донбассе и участившихся обвинений со стороны Украины и стран Запада в том, что Россия планирует наступление на Украину, этот факт вызывает немало вопросов.

Ранее появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы собирается ввести военное положение в стране.

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