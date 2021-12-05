Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 5 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 5 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 5 до 8 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 97 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 99 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью от 6 до 9 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 96 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью около 5 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 6, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью около 3 градусов. Ветер северный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью от 5 до 8 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 5 до 8 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 92 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 13 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 10, в Николаевке - 13, в Севастополе - 13, в Судаке - 13, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 12, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 26, на Кипре - 22, в Одессе - 9, в Сочи - 14, в Турции - 21, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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