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Власть

Назарбаев заявил, что не признал Крым «российским» из-за Косово

15:23 воскресенье, 5 декабря 2021
Назарбаев заявил, что не признал Крым «российским» из-за Косово

фото © ria.ru

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, комментируя свою позицию по Крыму, заявил, что Казахстан не поддержал ни сторону России, ни сторону Украины.

Об этом он сказал в беседе с американским режиссером Оливером Стоуном для его фильма «Казах: История Золотого человека».

«Мы не признали Крым российским, потому что тогда бы надо было мне признать Осетию, Абхазию, Косово. Косово тоже просит нас, чтобы мы признали. Но и украинскую сторону не поддержали», – цитирует Назарбаева Tengrinews.kz.

Он считает, что поворотной точкой, приведшей к присоединению Крыма к России, стал Евромайдан. Его Назарбаев называет «переворотом».

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном с 1990 по 2019 год. Запад обвинял его в нарушениях прав человека и создании культа личности. При руководстве Назарбаева Казахстан регулярно занимал последние места в рейтингах стран по уровню свободы слова и развитию демократии.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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