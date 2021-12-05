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Назарбаев заявил, что не признал Крым «российским» из-за Косово
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, комментируя свою позицию по Крыму, заявил, что Казахстан не поддержал ни сторону России, ни сторону Украины.
Об этом он сказал в беседе с американским режиссером Оливером Стоуном для его фильма «Казах: История Золотого человека».
«Мы не признали Крым российским, потому что тогда бы надо было мне признать Осетию, Абхазию, Косово. Косово тоже просит нас, чтобы мы признали. Но и украинскую сторону не поддержали», – цитирует Назарбаева Tengrinews.kz.
Он считает, что поворотной точкой, приведшей к присоединению Крыма к России, стал Евромайдан. Его Назарбаев называет «переворотом».
Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном с 1990 по 2019 год. Запад обвинял его в нарушениях прав человека и создании культа личности. При руководстве Назарбаева Казахстан регулярно занимал последние места в рейтингах стран по уровню свободы слова и развитию демократии.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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